В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина.

Трагический инцидент произошел 13 октября около полуночи, сообщает "Информатор".

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По словам свидетелей, драка началась между группой людей, после чего большинство участников конфликта начали бить ногами лежащего на земле мужчину. После прибытия полиции участники драки скрылись с места трагедии.

Сотрудники полиции опросили свидетелей. Устанавливают все обстоятельства и других участников конфликта.

В драке погиб 43-летний житель поселка Стрижовка Коростышевского района Житомирской области. Полицейские задержали подозреваемых в смертельном травмировании.