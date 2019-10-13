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воскресенье, 13 октября 2019 13:42

В Киеве посреди улицы до смерти забили 23-летнего мужчину
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В Киеве в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина
В Киеве в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина
В Киеве в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина
В Киеве в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина

В Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина.

Трагический инцидент произошел 13 октября около полуночи, сообщает "Информатор".

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По словам свидетелей, драка началась между группой людей, после чего большинство участников конфликта начали бить ногами лежащего на земле мужчину. После прибытия полиции участники драки скрылись с места трагедии.

Сотрудники полиции опросили свидетелей. Устанавливают все обстоятельства и других участников конфликта.

В драке погиб 43-летний житель поселка Стрижовка Коростышевского района Житомирской области. Полицейские задержали подозреваемых в смертельном травмировании.

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Дата
13
октября

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