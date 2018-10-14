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воскресенье, 14 октября 2018 18:56

В Киеве полиция задержала более сотни агрессивно настроенных парней

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  В Киеве полиция задержала больше сотни молодых людей спортивного внешности. Фото: РБК-Украина
В Киеве полиция задержала больше сотни молодых людей спортивного внешности. Фото: РБК-Украина

В Киеве возле Киево-Печерской лавры правоохранители задержали группу молодых людей, которые агрессивно себя вели.

Ребята спортивной внешности разного возраста создавали толкотню перед Успенским собором и пришли "явно не молиться". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранители задержали 122 человека. Парни не сопротивлялись и добровольно сели в авто полиции. Группу с 66 человек отправили в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой.

Остальные до сих пор находятся перед входом в Лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.

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На Майдане Независимости в Киеве сегодня, 14 октября произошла драка между полицией и активистами. Как отмечается, во время столкновения были использованы дубинки и слезоточивый газ.

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14
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