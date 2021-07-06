В Киеве от правоохранители сбежал опасный преступник

В Киеве разыскивают опасного преступника. Фото: Нацполиция

В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в педофилии.

Подозреваемому на вид - 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Уважаемые граждане! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения этого гражданина, просим сообщить по телефонам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или по спецлинии 102", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела

Злоумышленника зовут Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения. Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

45-летний мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку на Хмельнитчине, оказался заключенным-беглецом. Злоумышленнику удалось бежать из исправительного центра.