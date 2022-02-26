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суббота, 26 февраля 2022 22:34

Спецтема: Напад Росії на Україну

В Киеве оккупанты убили ребенка. Еще троих ранили

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В Киеве оккупанты убили ребенка. Еще троих ранили
Мальчик погиб в результате обстрела врагом. Фото: Pixabay

Мальчик погиб в Киеве в результате обстрела вражескими российскими военными.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на медицинского директора больницы Сергея Чернышука.

По его словам, еще трое раненых детей госпитализированы в "Охматдет".

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"В настоящее время привезли пятерых пострадавших. К сожалению, один ребенок погиб до транспортировки в больницу. У одного сложные ранения конечностей и головы, сейчас в операционной. У одного ребенка есть легкие ранения пальца. И двое взрослых с ранениями средней тяжести. Пока им всем предоставляется помощь", – рассказал Чернышук ТСН.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в столице погибли 14 военных и шесть гражданских лиц. Ранены 71 человек.

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