В Киеве оккупанты убили ребенка. Еще троих ранили

Мальчик погиб в результате обстрела врагом. Фото: Pixabay

Мальчик погиб в Киеве в результате обстрела вражескими российскими военными.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на медицинского директора больницы Сергея Чернышука.

По его словам, еще трое раненых детей госпитализированы в "Охматдет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заканчивается обезболивающее": количество жертв после обстрела детсада в Ахтырке возросло

"В настоящее время привезли пятерых пострадавших. К сожалению, один ребенок погиб до транспортировки в больницу. У одного сложные ранения конечностей и головы, сейчас в операционной. У одного ребенка есть легкие ранения пальца. И двое взрослых с ранениями средней тяжести. Пока им всем предоставляется помощь", – рассказал Чернышук ТСН.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в столице погибли 14 военных и шесть гражданских лиц. Ранены 71 человек.