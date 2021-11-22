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понедельник, 22 ноября 2021 12:44

В Киеве огонь охватил 10 этажей жилой высотки
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Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В понедельник, 22 ноября, по просп. Победы, 67-А в Киеве загорелись электрощитовые в многоэтажке ЖК "Нивки Парк".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"В Святошинском районе в шестнадцатиэтажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с пятого по 15 этажи. Подразделения ГСЧС из лифтовой кабины высвободили 31 человека. Из них одного ребенка", - говорится в сообщении.

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В 12:07 возгорание было ликвидировано. К тушению пожара привлекли 35 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители.

В Киеве горел торговый центр "Интервал-Плаза" по ул. Васильковской. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше, возникшее из-за короткого замыкания.

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