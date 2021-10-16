В Киеве обстреляли автобус, водитель ранен

В Киеве неизвестные стреляли в автобус. Фото: kriminalukraine

В Киеве неизвестные обстреляли автобус, водитель получил ранения.

Инцидент произошел в Днепровском районе в пятницу, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

"Злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", - говорится в сообщении.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

В Софиевской Борщаговке возле Киева неизвестный стрелял в семью. Один человек получил ранение в ногу.