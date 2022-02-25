В Киеве объявили воздушную тревогу - все в укрытие

В Киеве объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщила КГГА.
"Внимание! Объявлена воздушная тревога!
Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении.
Карту бомбоубежищ можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Все станции метрополитена доступны для людей как убежища в любое время суток.
"Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", - сообщают.
25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.
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