В Киеве объявили воздушную тревогу - все в укрытие

Все станции метрополитена доступны в любое время суток.

В Киеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщила КГГА.

"Внимание! Объявлена воздушная тревога!

Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении.

Карту бомбоубежищ можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Все станции метрополитена доступны для людей как убежища в любое время суток.

"Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", - сообщают.

25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.