В Киеве напали на комиссию чиновников, известно о 2 пострадавших

В Киеве неизвестные напали на комиссию чиновников, в результате инцидента огнестрельное ранение получил сотрудник СБУ. Фото: Нацполиция

В Киеве неизвестные напали на комиссию городских чиновников, завязалась драка, которая впоследствии переросла в стрельбу. Известно о 2 пострадавших с обеих сторон, один из них вероятнее всего работник СБУ.

Инцидент произошел сегодня, 3 апреля, на автостоянке на улице Вешняковская в Дарницком районе столицы, сообщает Нацполиция города.

В состав комиссии входили чиновники Государственной аудиторской службы, Управления земельных ресурсов, КП Киевпарктранссервис, а также сотрудник СБУ.

"Установлено, что по такому адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники Государственной аудиторской службы, Управления земельных ресурсов, Киевпарктранссервиса и оперативника спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции в результате инцидента пострадавшие двое человек с обеих сторон, у одного из них огнестрельное ранение в ногу.

"Предварительно: в пострадавших ушибы различных частей тела, и у одного - ранение в ногу", - отметили правоохранители.

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При этом, нардеп из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук написал, что в Киеве около 14:30 на автостоянке в Дарницком районе ранили работника СБУ, а по городу объявили план перехват.

"На парковке по адресу улица Вешняковская, 1б был ранен работник СБУ. Разыскивается автомобиль - внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле, возможно, находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооружены", - написал он.

Ранее, в Киеве в районе Бессарабской площади несколько человек напали на народного депутата Мустафу Найема. Известно, что депутат двигался личным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась конфликт.