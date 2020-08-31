В Киеве на взятке в 70 000 долларов поймали чиновника ДСНС

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Фото: Pixabay

В Киеве на взятке в 70 000 долларов задержали сотрудника ГСЧС и двух его сообщников.

Вместе с посредниками он получил 70 тыс. долларов за незаконную выдачу разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс- службе СБУ.

"Чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5000 квадратных метров, без фактического выезда эксперта. А также регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Злоумышленник привлек к сделке двух знакомых как посредников ", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере 10 тыс. долларов и задержали их возле столичного ресторана после получения оставшейся суммы. Чиновника задержали в его кабинете, у него обнаружили 1,2 тыс. долларов с первой взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

В Одесской области во время получения взятки задержали чиновницу областного управления Гоструда.