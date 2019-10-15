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вторник, 15 октября 2019 12:01

В Киеве мужчина умер в такси
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В Киеве в такси на ул. Саксаганского умер пассажир
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве в такси на ул. Саксаганского умер пассажир
В Киеве в такси на ул. Саксаганского умер пассажир

15 октября в Киеве на ул. Саксаганского умер мужчина.

Он был пассажиром такси, во время поездки ему стало плохо. Водитель Chevrolet Aveo сразу вызвал медиков, но спасти мужчину не удалось, пишет Информатор.

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Умершим оказался 62-летний мужчина. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

В Днепре в машине такси напротив заброшенного кинотеатра "Салют" прохожие нашли тело мужчины. По неподтвержденным данным, он умер после полового акта.

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Дата
15
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