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четверг, 29 августа 2019 13:39

В Киеве мужчина с перерезанным горлом шел по улице: новые данные

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В Киеве мужчина с перерезанным горлом шел по улице: новые данные
В Киеве на Окружной дороге мужчину с перерезанным горлом выбросили из машины. Фото: Информатор

Мужчина, которому перерезали горло на Кольцевой дороге под Киевом, работал таксистом. Ему было 22 года.

Мертвым его обнаружили рядом с остановкой общественного транспорта "Южная Борщаговка", сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

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Через некоторое время на одной из улиц Святошинского района обнаружили автомобиль, на котором работал покойный. В салоне - следы крови. Рассматривается версия, что убийство было совершено во время ограбления.

Следователи начали уголовное производство. Нападающего разыскивают.

В Киеве на Окружной дороге мужчину с перерезанным горлом выбросили из машины. Он прошел несколько десятков метров и просил помощи у проезжающих автомобилистов. Однако истек кровью на тротуаре.

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