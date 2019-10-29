В Киеве мошенники продавали чужую квартиру

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали группу мошенников, которые за $30 тыс продавали чужую квартиру.

Задержанными оказались 35-летний киевлянин, который выполнял роль организатора и должен был находится под домашним арестом за совершение аналогичного преступления ранее. Также ему помогали 55-летняя местная жительница и 44-летний житель Киевщины, которые ранее проблем с законом не имели, сообщил оперуполномоченный управления уголовного розыска столичной полиции Юрий Найдюк.

"Они обратились к частному нотариусу, где с помощью поддельных документов на право собственности пытались продать квартиру, которая им не принадлежит", - рассказал Найдюк.

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На месте происшествия полицейские изъяли документы на право собственности на недвижимость и другие поддельные документы, а также мобильные телефоны. Дома у подозреваемых изъяли компьютерную технику.

Задержанным суд избрал меры предосторожности. Организатору - в виде круглосуточного домашнего ареста. Двум его соучастникам - ночной домашний арест. Что касается других участников преступной сделки вопрос еще решается.

В Одессе разоблачили группу мошенников, которые подделали документы на чужую квартиру и пытались ее продать. Злоумышленников взяли при оформлении купли-продажи.