В Киеве мошенник продал квартиру и дом умершего

В Киеве мошенник продал квартиру, а в области - дом умершего мужчины.
Пользовался при этом доверенностью, которую еще при жизни заключил с владельцем, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Аферист еще при жизни умершего уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, продал квартиру в Киеве и частный дом в Киевской области", - рассказали правоохранители.
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Недвижимость должна была отойти территориальным общинам столицы и Киевской области. Имущество им вернут.
Мошенника задержали. Обвинительный акт уже передали в суд. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Одессе сообщили о подозрении местному прокурору. Он, злоупотребляя служебным положением, получил доступ к документам на квартиру покойной. После этого через подставных лиц продал помещение, которое должно было отойти к общественности города.
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