В Киеве мошенник продал квартиру и дом умершего

Разоблачили афериста, который, используя доверенность от умершего, продал квартиру и частный дом последнего. Фото - vgolos.zt.ua

В Киеве мошенник продал квартиру, а в области - дом умершего мужчины.

Пользовался при этом доверенностью, которую еще при жизни заключил с владельцем, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Аферист еще при жизни умершего уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, продал квартиру в Киеве и частный дом в Киевской области", - рассказали правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аферист завладел квартирой в центре Киева

Недвижимость должна была отойти территориальным общинам столицы и Киевской области. Имущество им вернут.

Мошенника задержали. Обвинительный акт уже передали в суд. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одессе сообщили о подозрении местному прокурору. Он, злоупотребляя служебным положением, получил доступ к документам на квартиру покойной. После этого через подставных лиц продал помещение, которое должно было отойти к общественности города.