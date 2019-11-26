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вторник, 26 ноября 2019 08:16

В Киеве масштабное столкновение на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
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В Киеве на Набережном шоссе столкнулись 4 автомобиля
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве на Набережном шоссе столкнулись 4 автомобиля
В Киеве на Набережном шоссе столкнулись 4 автомобиля
В Киеве на Набережном шоссе столкнулись 4 автомобиля

В Киеве на Набережном шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей.

Около 21.45 не разминулись Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. В результате столкновения перекрытыми оказались две полосы в направлении моста Метро, ​​пишет Информатор.

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По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Через 2 часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.

В Киеве на проспекте Шухевича произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись сразу 5 автомобилей, которые двигались в направлении станции метро Почайна. Одна из машин от сильного удара перевернулась на крышу.

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