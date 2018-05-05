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суббота, 05 мая 2018 20:55

В Киеве лоб в лоб столкнулись легковушка и инкассаторский микроавтобус

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В Киеве лоб в лоб столкнулись легковушка и инкассаторский микроавтобус
В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и инкассаторской машины, 6 пострадавших. Фото: Эспрессо

В столице на улице Бальзака в Деснянском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей - легковушки Hyundai и инкассаторского микроавтобуса.

О транспортном происшествии сообщили стражи Эспрессо.

Автомобили столкнулись лоб в лоб, после чего Hyundai выбросило на обочину, а инкассаторский микроавтобус перевернулся на крышу. В ДТП пострадали 6 человек: водитель и двое пассажиров легковушки, а также 3 человек в инкассаторской машине. Потерпевших доставили в больницу.


"В больницу забрали из Хюндай женщину 1955р.н., мужчину 1952 г.р. и ребенка в возрасте около 2-х лет. Также забрали с многочисленными ушибами двух мужчин из инкассаторской машины, еще одному оказывают помощь на месте", - отметили в сообщении.

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Правоохранителей будут выяснять причины и виновника ДТП.

В Днепропетровской области патрульные полицейские на служебном авто влетели в отбойник. Видео с места ДТП активно комментируют в сети.

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