В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития

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В ночь на 8 мая в Киеве водитель автомобиля Lexus устроил аварию на Воздухофлотском проспекте.

Предварительно, мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар. После чего врезался в ступеньки, а затем в здание общежития Электромеханического колледжа, сообщает "Киев оперативный".

По словам сотрудников полиции, водитель был трезв. В результате ДТП никто не пострадал.

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Водитель Lexus выехал из Севастопольской площади на Воздухофлотский проспект и двигался в сторону Соломенской площади. На повороте не справился с управлением, машина сначала задела дерево, а потом заехала на крыльцо общежития и врезалась в здание, передает Информатор.

В Житомире 28-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и въехал в дерево и дом. Погиб на месте вместе с 17-летней пассажиркой.