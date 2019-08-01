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четверг, 01 августа 2019 07:39

В Киеве грабитель съел свою "добычу": показали фото

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В Киеве злоумышленник украл у 73-летней женщины кошелек и сорвал цепочку. А когда его задерживали - он проглотил украшение.

Кража произошла на ул. Голосеевской, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это - 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Автор: kyiv.npu.gov.ua
  Злоумышленник проглотил украшение, которое украл у 73-летней киевлянки
Злоумышленник проглотил украшение, которое украл у 73-летней киевлянки

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При осмотре у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

Автор: kyiv.npu.gov.ua
  Злоумышленник проглотил украшение, которое украл у 73-летней киевлянки
Злоумышленник проглотил украшение, которое украл у 73-летней киевлянки

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 6 лет за решеткой.

Гаишник Анатолий из города Умань проглотил четыре 100-долларовые купюры за один раз. Поступил так, когда "убоповцы" поймали его на получении последней части взятки. Общий размер которого составил $10 тыс. Требовал деньги у харьковского предпринимателя, который перевозя мясо часто нарушал технологию его хранения.

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