В Киеве грабитель съел свою "добычу": показали фото

В Киеве злоумышленник украл у 73-летней женщины кошелек и сорвал цепочку. А когда его задерживали - он проглотил украшение.

Кража произошла на ул. Голосеевской, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это - 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Злоумышленник проглотил украшение, которое украл у 73-летней киевлянки

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При осмотре у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Злоумышленник проглотил украшение, которое украл у 73-летней киевлянки

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 6 лет за решеткой.

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