В Киеве госпитализировали школьников, отведавших минеральные удобрения

Семерых мальчиков 10-11 лет - учащихся одной из киевских школ госпитализировали в больницу в связи с отравлением Фото: racurs.ua

Семерых мальчиков 10-11 лет - учащихся одной из киевских школ госпитализировали в связи с отравлением. Происшествие произошло 23 сентября в учебном заведении по ул. Стельмаха в Голосеевском районе.

Дети употребляли медный купорос, пишет Obozrevatel.

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"Вещество принес в школу один из учеников, впоследствии восемь детей начали пробовать его на вкус. В результате семь школьников доставили в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет", - сказал председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Медный купорос широко используется в сельском хозяйстве. Для человека вещество ядом в случае ее применения.