В Киеве горит дом на Интернациональной площади. Фото: ТСН

В Киеве горит жилая многоэтажка на Интернациональной площади.

Пожарные эвакуируют людей пожарными лестницами, передает ТСН.

Предварительно, пламя распространилось с 5 по 8 этаж. На данный момент известно, что в результате пожара одного летнего жителя дома госпитализировали.

На месте происшествия работают спасатели и медики.

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