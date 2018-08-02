В Киеве горит жилая многоэтажка на Интернациональной площади.
Пожарные эвакуируют людей пожарными лестницами, передает ТСН.
Предварительно, пламя распространилось с 5 по 8 этаж. На данный момент известно, что в результате пожара одного летнего жителя дома госпитализировали.
На месте происшествия работают спасатели и медики.
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