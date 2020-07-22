В Киеве горелас новостройка

Горел дом, который не ввели в эксплуатацию. Фото: Киев Оперативный

Вечером 21 июля на улице Стеценко в Киеве вспыхнул многоэтажный жилой дом в ЖК "Спивоче".

Загорелся дом, который еще не ввели в эксплуатацию. Вероятно, вспыхнули строительные материалы. Огонь охватил верхний этаж здания, крышу и фасад и активно распространялся через ветреную погоду, сообщает "Киев Оперативный".

Горели более 200 квадратных метров.

На месте происшествия приехали спасатели и пожарные, которые эвакуировали всех жителей комплекса на безопасное расстояние.

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Впоследствии стало известно, что пожарным удалось потушить пожар. Информации о пострадавших нет.

На Херсонщине, в Новой Каховке загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламенем охватило всю шиферную крышу дома. Пожар локализовали. Человеческих жертв к счастью нет. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.