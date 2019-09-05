В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Готаревой - СМИ

Фото: kiev.informator.ua

5 сентября в центре Киева на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Инцидент произошел около полуночи.

Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома можно было попасть только через подъезд, на дверях которого установлен домофон.

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Жители соседних домов рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой - Антон, передает Информатор.

Спасатели предполагают, что это мог быть поджог. Окончательную причину установит экспертиза.

В полиции не прокомментировали, кому именно принадлежит авто. Проверить это через декларацию Валерии Гонтарнвой невозможно, поскольку она обновлялась в последний раз в 2018-м году.

Валерия Гонтарева руководила Нацбанком с июня 2014 по март 2018. Заявление об отставке по собственному желанию президенту подала 10 мая 2017-го. Находится в Лондоне. Правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Она уже дважды отказывалась являться на допрос к Держбюро расследований.