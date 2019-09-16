В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой

В Киеве возле станции метро "Славутич" неизвестные облили более 30 машин кислотой. Фото - скриншот

В ночь на 16 сентября в Киеве возле станции метро Славутич неизвестные облили более 30 машин кислотой. Количество не окончательное.

Разлитая на капоты и другие части автомобилей жидкость в некоторых местах проела краску до металла. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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Также сообщается, что все авто якобы были припаркованы согласно правилам дорожного движения возле ЖК "Заречный", и ни проходу, ни проезду не мешали.

В Киеве в Дарницком районе более 25 машин облили кислотой. Как сообщил местный житель, у школы была незаконно установлена ​​автомобильная стоянка. Перед тем состоялся митинг недовольных жителей близлежащих домов.