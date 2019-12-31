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вторник, 31 декабря 2019 10:54

В Киеве 28-летняя женщина погибла страшной смертью
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В Киеве 28-летняя женщина выпала с балкона собственной квартиры на 13-м этаже, когда вешала белье
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве 28-летняя женщина выпала с балкона собственной квартиры на 13-м этаже, когда вешала белье
В Киеве 28-летняя женщина выпала с балкона собственной квартиры на 13-м этаже, когда вешала белье
В Киеве 28-летняя женщина выпала с балкона собственной квартиры на 13-м этаже, когда вешала белье
В Киеве 28-летняя женщина выпала с балкона собственной квартиры на 13-м этаже, когда вешала белье

В ночь на 31 декабря в Киеве в результате падения с высоты погибла 28-летняя женщина.

Трагедия произошла на ул. Академика Палладина, 21 около 00:40, сообщает "Информатор".

По предварительной информации правоохранителей, женщина проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент происшествия в квартире также был ее муж.

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Женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи устанавливают, это был несчастный случай или суицид и все подробности трагедии.

В Сумах 39-летний мужчина прыгнул с крыши многоэтажки на ул. Прокофьева. Перед этим написал 2 предсмертные записки.

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Дата
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декабря

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