В Киеве 28-летняя женщина погибла страшной смертью

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 31 декабря в Киеве в результате падения с высоты погибла 28-летняя женщина.

Трагедия произошла на ул. Академика Палладина, 21 около 00:40, сообщает "Информатор".

По предварительной информации правоохранителей, женщина проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент происшествия в квартире также был ее муж.

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Женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи устанавливают, это был несчастный случай или суицид и все подробности трагедии.

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