В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 207
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 135
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 486
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 990
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 657
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
3
4
4
4
В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
Чтобы не нашли, залез в кровать - поймали рецидивиста, который бросил гранату
Чтобы не нашли, залез в кровать - поймали рецидивиста, который бросил гранату
Стоял голый на холоде на глазах у прохожих: &quot;активисты&quot; пытали мужчину
Стоял голый на холоде на глазах у прохожих: "активисты" пытали мужчину
Видео
Все видео
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Дальнобойщики устроили массовую драку на границе
Дальнобойщики устроили массовую драку на границе
Пассажир "сдал" в руки патрульным пьяного таксиста: момент попал на видео
Пассажир "сдал" в руки патрульным пьяного таксиста: момент попал на видео
Прислал прощальное сообщение: отца и сына нашли в авто на дне карьера
Прислал прощальное сообщение: отца и сына нашли в авто на дне карьера
Авария "Интерсити" под Запорожьем: появилось видео
Авария "Интерсити" под Запорожьем: появилось видео
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 864
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 657
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 270
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 135
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 22:28

В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови

  Комментировать
В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови
11-летней девочке нужны доноры любой группы. Фото: News

В Киеве срочно ищут доноров крови для 11-летней Лии Грищенко.

Девочка находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, ей нужны доноры любой группы. Об этом сообщил отец девочки Михаил Грищенко в Facebook.

Для сдачи крови нужно обращаться в одно из отделений Киевского городского центра крови по адресу: ул. Максима Берлинского, 12; ул. Пимоненко, 8; ул. Петра Запорожца, 26.

Центры принимают доноров: в рабочие дни с 8:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:00. В донорском центре нужно обязательно указать назначение крови: Грищенко Лия реанимационное отделение Детской клинической больнице №7 Печерского района Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шел на урок и упал: что известно о внезапной смерти 12-летнего школьника

Телефон донорского центра для справок: 093 199 34 16.

Второй в мире человек вылечился от ВИЧ-инфекции. Им стал житель Лондона Адам Кастильехо, его называют "лондонским пациентом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 20000
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10377
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 4977
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4671
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 1 Просмотров: 3663
Происшествия
Военный перед школой изнасиловал девочку
Военный перед школой изнасиловал девочку Просмотров: 1521
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
 Просмотров: 594
Женщина зарезала сожителя, потому что издевался над ней и дочерью
Женщина зарезала сожителя, потому что издевался над ней и дочерью Просмотров: 486
В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
3
 Просмотров: 549
Мужчина у брата в гостях выбросился с 20-го этажа на глазах у детей
Мужчина у брата в гостях выбросился с 20-го этажа на глазах у детей Просмотров: 585
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
4
Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Голосов: 352
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть