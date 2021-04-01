В Киеве 11-летней девочке нужны доноры крови

11-летней девочке нужны доноры любой группы. Фото: News

В Киеве срочно ищут доноров крови для 11-летней Лии Грищенко.

Девочка находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, ей нужны доноры любой группы. Об этом сообщил отец девочки Михаил Грищенко в Facebook.

Для сдачи крови нужно обращаться в одно из отделений Киевского городского центра крови по адресу: ул. Максима Берлинского, 12; ул. Пимоненко, 8; ул. Петра Запорожца, 26.

Центры принимают доноров: в рабочие дни с 8:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 14:00. В донорском центре нужно обязательно указать назначение крови: Грищенко Лия реанимационное отделение Детской клинической больнице №7 Печерского района Киева.

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Телефон донорского центра для справок: 093 199 34 16.

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