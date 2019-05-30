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В катастрофе Ми-8 погиб командир ВСУ и три члена экипажа

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В катастрофе Ми-8 погиб командир ВСУ и три члена экипажа
Во время учебно тренировочного полета разбился вертолет Ми-8. Фото: УНН.

29 мая, в 23.27 во время учебно тренировочного полета у деревни Сестрятин Радивиловского райониу Ровенской области потеряли связь с вертолетом Ми-8.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.. Броды Львовской области). На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия ", - передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Сейчас сообщается, что причины авиационной катастрофы выясняются.

"Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в пресс-центре.

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Дата
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