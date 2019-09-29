В известной украинской спортсменки угнали новый автомобиль

В чемпионки мира по борьбе Юлии Ткач угнали автомобиль. Фото: Sport.ua

В украинской чемпионки мира по борьбе Юлии Ткач угнали автомобиль.

Красную Mazda с номерными знаками АО 7787 ЕХ украли ночью 29 сентября с платной автостоянки на ул. Симоненко во Львове. Этот автомобиль спортсменке подарили несколько дней назад. Об этом Юлия Ткач написала в Facebook.

"Это как страшный сон. Никогда не могла подумать, что это может произойти со мной. Когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто. Все ... он просто исчез. Как можно украсть чужое, то, что принадлежит не тебе. Расстроенная, растерянная и потеряла надежды ", - прокомментировала спортсменка.

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20 сентября в центре Киева возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета Георгия Ясинского. Депутат обратился в полицию с заявлением, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли с его руки часы марки Breguet. Средняя цена подобной, как у депутата, модели составляет $ 31,5 тыс.