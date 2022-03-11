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пятница, 11 марта 2022 07:24

В Ивано-Франковске прогремел взрыв
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Фото: t.me/joinchat

Утром 11 марта в Ивано-Франковске на Западе Украины раздался взрыв.

Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

По информации местных изданий, около 7:00 российский оккупант совершил серию бомбардировок по аэродромам города.

Дополняется...

11 марта российские войска нанесли авиаудары по Днепру и Луцку. Пожар, спровоцированный бомбардировками, в обоих городах ликвидируется. На месте работают соответствующие службы.

В Днепре зафиксировали три авиаудара по городу: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно один человек погиб.

В Луцке взрывы произошли в стороне аэродрома. По предварительной информации, жертв нет.

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