В Ивано-Франковске прогремел взрыв

Утром 11 марта в Ивано-Франковске на Западе Украины раздался взрыв.
Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.
По информации местных изданий, около 7:00 российский оккупант совершил серию бомбардировок по аэродромам города.
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11 марта российские войска нанесли авиаудары по Днепру и Луцку. Пожар, спровоцированный бомбардировками, в обоих городах ликвидируется. На месте работают соответствующие службы.
В Днепре зафиксировали три авиаудара по городу: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно один человек погиб.
В Луцке взрывы произошли в стороне аэродрома. По предварительной информации, жертв нет.
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