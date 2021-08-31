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вторник, 31 августа 2021 09:16

В Италии трагически погибла украинка

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В Италии трагически погибла украинка
Украинка выпрыгнула из окна больницы. Фото: il Mattino

В Италии в городе Неаполь трагически погибла 34-летняя украинка. Ее тело нашли вечером 29 августа у больницы на ул. Джованни Нинни.

По словам свидетелей, она внезапно выпрыгнула из окна палаты, передает il Mattino.

Несколькими днями ранее женщине удаляли катаракту. Операция была успешной, пациентку поместили в офтальмологическое отделение для наблюдения. Врачи говорят, что она чувствовала себя хорошо, ни на что не жаловалась. Это же подтвердили и соседки в палате.

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По факту смерти полиция Неаполя начала расследование. Предварительная версия - самоубийство. Что к нему привело, пока неизвестно.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 84-летний мужчина и его 83-летняя жена выпрыгнули из окна четвертого этажа и погибли. Трагедия произошла утром 8 августа в доме №32 на ул. Неделина. Погибших обнаружила их соседка.

Полицейские нашли прощальную записку. В ней умершие просили никого в их смерти не винить.

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31
августа

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