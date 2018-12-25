В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна

В Италии началось извержение вулкана Этна. Фото: HJK

На итальянском острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.

Вулкан проснулся в канун праздника Рождества западного обряда - 24 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, Этна выпустил столб дыма и пепла. Этому предшествовали подземные толчки, самый мощный из которых был магнитудой 4,3. На данный момент информации о пострадавших в результате извержения не поступало.

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Стоит отметить, что Этна - крупнейший действующий вулкан Италии, который мощнее Везувий в более чем 2,5 раза.

Чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, необходимо сократить выбросы углекислого газа. Это возможно сделать до 2050 года.