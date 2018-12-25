 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 864
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6759
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1395
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2115
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1134
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1143
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 765
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4284
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2322
Фото
Все фото
6
5
11
9
6
В Киеве произошло масштабное ДТП
В Киеве произошло масштабное ДТП
Продавец елок защищался от грабителей топором
Продавец елок защищался от грабителей топором
На пожаре в гостинице сгорел человек
На пожаре в гостинице сгорел человек
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Двое братьев год &quot;бегали&quot; от полиции: один из них несовершеннолетний
Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний
Видео
Все видео
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
Машина "скорой" сбила мать с ребенком
Машина "скорой" сбила мать с ребенком
В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись
В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
В Киеве сгорел ресторан
В Киеве сгорел ресторан
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1395
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1134
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1557
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 1944
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
вторник, 25 декабря 2018 20:27

В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна

  Комментировать
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
В Италии началось извержение вулкана Этна. Фото: HJK

На итальянском острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.

Вулкан проснулся в канун праздника Рождества западного обряда - 24 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, Этна выпустил столб дыма и пепла. Этому предшествовали подземные толчки, самый мощный из которых был магнитудой 4,3. На данный момент информации о пострадавших в результате извержения не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пробуждение одного из самых мощных вулканов показали на фото

Стоит отметить, что Этна - крупнейший действующий вулкан Италии, который мощнее Везувий в более чем 2,5 раза.

Чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, необходимо сократить выбросы углекислого газа. Это возможно сделать до 2050 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Умер диссидент, который преподавал в Славянском пединституте

"World Soccer" поставил "Динамо" на второе место в мире

После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 138150
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 75498
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 2 Просмотров: 11079
Известного советского певца не пустили в Киев
Известного советского певца не пустили в Киев 1 Просмотров: 9640
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 6696
Происшествия
Во время празднования католического Рождества произошла резня
Во время празднования католического Рождества произошла резня Просмотров: 225
В Грузии свиной грипп убивает людей
В Грузии свиной грипп убивает людей Просмотров: 153
Пассажиры чудом выжили: на трассе дотла сгорел двухэтажный автобус
Пассажиры чудом выжили: на трассе дотла сгорел двухэтажный автобус Просмотров: 2826
В Киеве взорвали дом с детьми
В Киеве взорвали дом с детьми Просмотров: 3267
Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами, много пострадавших
Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами, много пострадавших Просмотров: 531
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
17
Тимошенко впервые показала внучку
11
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 1231
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua