В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.
Вулкан проснулся в канун праздника Рождества западного обряда - 24 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как отмечается, Этна выпустил столб дыма и пепла. Этому предшествовали подземные толчки, самый мощный из которых был магнитудой 4,3. На данный момент информации о пострадавших в результате извержения не поступало.
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Стоит отметить, что Этна - крупнейший действующий вулкан Италии, который мощнее Везувий в более чем 2,5 раза.
Чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, необходимо сократить выбросы углекислого газа. Это возможно сделать до 2050 года.
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