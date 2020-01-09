В Иране отрицают причастность к сбиванию украинского самолета

Информацию об ударе назвали слухами. Фото: "Главком"

В Иране отрицают о том, что украинский самолет сбили ракетой.

В момент катастрофы воздушное пространство над Ираном был безопасным. В нем находились десятки внутренних и зарубежных рейсов, заявил глава агентства гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Али Абедзаде, передает ISNA.

Он заявил о полной координации действий между военным и гражданским секторами в Иране.

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"В настоящее время в воздушном пространстве Ирана находились на одной и той же высоте в 8 тыс. Футов несколько внутренних и зарубежных рейсов. Версия о ракетном ударе по лайнеру является несостоятельной", - сказал он.

В Пентагоне считают, что самолет МАУ случайно сбили иранцы. Об этом сообщил представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки. Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек – пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе попадание в лайнер ракеты "Тор". Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В неё входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.