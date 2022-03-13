В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ

По Ираку нанесли ракетно-бомбовый удар. Вероятно, атаковали консульство США.

Самолеты ВВС США уже подняли в воздух, сообщают украинские СМИ.

Упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе, заявил губернатор Эрбиля Омед Хошнав.

Было слышно пять взрывов. В ближайшее время ожидается обращение Джо Байдена к американцам. Журналисты также информируют, что ракетный удар нанесли с территории Ирана.

В иранских Telegram-каналах появляются сообщения в поддержку "Z и V". СМИ Ирана сообщают, что это месть за гибель двух иранских офицеров в Сирии, уничтоженных силами израильских ВВС.

Автор: скриншот сообщения в иранских Telegram-каналах

Джордж Пападопулус в Twitter. "Россия, Китай и Иран проверяют Байдена" – написал американский государственный деятель

По его словам, ракетные удары Иран совершил по консульствам и посольствам США.



"Ракетные удары по консульствам и посольствам США - вот как иранский режим благодарит Байдена за то, что он дал им больше, чем они ожидали, в переговорах по ядерному соглашению", - прокомментировал Пападопулус.

По предварительной информации, в результате бомбардировки жертв нет.

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