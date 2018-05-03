В Индии бушевала сильнейшее за последние 20 лет пылевая буря, погибло более 100 человек

Мощная пылевая буря в Индии унесла жизни 125 человек. Фото: EN

В нескольких штатах Индии прошла пылевая буря, которую признали самой сильной за последние 20 лет.

Непогода сопровождалась большими молниями, передает AFP.

Пылевая буря была настолько сильной, что валила деревья и сносила крыши домов. Отмечается, что 111 человек погибли из-за обвалов стен и потолка, большинство из них в это время спали. Владелец курортного отеля Шивам Лохи рассказал, что буря снесла его автомобиль, однако он успел вылезти и убежать.

"Я не видел такой бури не менее 25 лет. Каждый боялся и пытался найти приют в то время, когда деревья и дома падали. Это был ужас", - сказал он.

Еще 14 человек погибло в южном штате Андхра-Прадеш, там зафиксировали 41 тысячу ударов молнии.

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Ранее, мощные песчаные бури накрыли Египет, из-за этого полностью заблокировано движение на дорогах, города остались без света. Закрыли аэропорты, морские порты и дороги. Студенты и школьники не вышли на занятия.