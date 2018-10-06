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воскресенье, 07 октября 2018 00:06

В Хмельницком во время движения загорелся "Мерседес"

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В Хмельницком во время движения загорелся &quot;Мерседес&quot;
Во время движения загорелся автомобиль, оборудованный газовыми баллонами. Фото: Обозреватель

В центре города Хмельницкий во время движения загорелся автомобиль.

Инцидент случился на оживленном перекрестке, передает ТСН.

Сначала водители пытались потушить горящий Mercedes самостоятельно, но с огнем они не справились и пришлось вызывать пожарных.

К приезду спасателей полностью выгорел салон и моторный отсек. Пожарным пришлось работать очень оперативно, так как авто было оборудовано газовыми баллонами. Они из-за высокой температуры и пламени могли взорваться в любой момент.

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По словам водителя, сначала прямо во время движения у него отказали тормоза, а затем в салоне появился дым. Причины возгорания выяснят специалисты. Водитель в результате ЧП не пострадал.

В Голосеевском районе Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо.

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