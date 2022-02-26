В Харьковской области ВСУ сбили вражеский вертолет

ВСУ сбили вражеский вертолет. Фото: "Факты"

Вооруженные Силы Украины сбили вражеский вертолет на Харьковщине. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Несколько часов назад, наши защитники выстрелом из Stinger сбили вражеский вертолет возле села Бобровка Харьковского района", - говорится в сообщении.

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За двое суток войны, российские оккупационные войска потеряли 16 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов. Враг обстреливает жилые кварталы, больницы, учебные заведения. По данным Минобороны, количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек, более 200 интервентов попали в плен.