В Харькове столкнулись 4 автомобиля: травмированы двое полицейских и подросток

В Харькове столкнулись 4 автомобиля.

В Харькове столкнулись 4 автомобиля - Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid.

Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также двое сотрудники патрульной полиции. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает пресс служба Нацполиции Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП

Напомним, 21 декабря в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте.