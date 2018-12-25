В Грузии свиной грипп убивает людей

В Грузии от свиного гриппа умерло 2 человека. Фото: Vistanews

В Грузии от вируса H1N1, более известного под названием свиной грипп, умерло два человека.

Последний летальный случай зафиксировали в Кутаиси. Об этом сообщают "Новости-Грузии".

До этого в Батуми от вируса умерла 53-летняя женщина.

Глава министерства здравоохранения страны Давид Сергиенко считает, что обе жертвы вируса входили в группу высокого риска. Также он заявил, что, несмотря на то, что количество больных гриппом растет, Грузия не находится на пороге эпидемии.

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В одной из киевских больниц семимесячный младенец умер от менингококковой инфекции. У ребенка был диагноз "менингококцемия".