В городском совете подрались депутаты

В горсовете Луцка депутаты устроили драку. Фото: volynnews.com

В городском совете Луцка депутаты устроили потасовку.

Председатель фракции "Народный контроль" Павел Данильчук принес после перерыва в горсовет колонки и включил громкую музыку, сообщают "Волынские новости".

Позже он спровоцировал потасовку между присутствующими в зале. Вызвали представителей Муниципальной стражи и следственно-оперативную группу полиции. Он стал оказывать им сопротивление, к депутату присоединился общественный активист Сергей Рыжков.

"Еще раз будете меня трогать, молодая дама, ущипну вас за ж*пу", - сказал Рыжков одной из работниц муниципальной стражи, которая держала его за руки.

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Горсовет ушел на перерыв.

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