В городе Токмак шли мощные бои с диверсантами в украинские военной форме

В ночь на 28 февраля в Токмаке (Запорожская область) шли мощные бои.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
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Во время противостояния в населенном пункте противник понес очень большие потери в личном составе и отошел на южную окраину Токмака. В городе сейчас работают вражеские разведдозоры.
ВСУ системно борется с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии.
Российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь в Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. От атаки оккупантов пострадали трое людей. Другие жильцы стали массово прятатся в подвалах.
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