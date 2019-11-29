В горах Словакии погибли украинские альпинисты

28 ноября в Словакии погибли украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева.

Они погибли на спуске с горы Видлова башня в словацких Татрах. Местные спасатели выясняют обстоятельства, сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

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"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас при сложных условиях спасательный отряд приостановил работы. Попытаются завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", - прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.





В Альпах спасатели нашли человеческие останки, которые могут принадлежать молодому альпинисту, который исчез 43 года назад. Жан-Франсуа Бенедетти исчез в горах 25 июля 1976. С тех пор его семья не прекращала поиски. Родители альпиниста погибли - отец Жорж Бенедетти, бывший сенатор от социалистической партии, покинул мир в конце ноября 2018 на Корсике. Но дело продолжили брат и друзья.