В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека

Мужчина выжил после стичкы с китом Фото: 7snov.com.ua

11 июня у берегов города Провинстауне в штате Массачусетс Майкла Паккарда проглотил горбатый кит. Во рту кита этот ловец лобстеров пробыл 40 секунд.

Об этом сообщает CBS Boston News.

Мужчина нырял с аквалангом с катера и на дне, почувствовал сильный толчок. После чего "все потемнело" и Паккард подумал, что оказался внутри белой акулы. Чувствовал, что зубов вокруг нет.

"Я почувствовал, что могу двигаться, и то, что животное сжимает мышцы во рту", - рассказал он.

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Неожиданно кит вынырнул на поверхность и выплюнул Паккарда. Мужчина самостоятельно добрался катера. Из повреждений он получил только вывихи коленей и был госпитализирован.

Зоологи случай Паккарда назвали крайне редким. Киты не трогают людей. Вероятно, кит захватывал ртом добычу рядом с Паккардом и проглотил того случайно.

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