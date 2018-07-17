В Германии вынесли приговор украинцу, который сбил полицейского

Украинца в Германии приговорили почти к 3 годам. Фото: REUTERS

Украинский дальнобойщик Валерий Ю. получил 2 лет и 10 месяцев тюрьмы за смертельное ДТП в Германии. Такой приговор вынес суд в немецком городе Менхенгладбах.

Украинца признали виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья признал, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном, сообщает Deutsche Welle.

В декабре 2017 гола немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, петляющем по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию.

Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.

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Ранее адвокат подсудимого сообщал, что в дороге его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но таблетки боль не уняли. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя.

В Черкассах будут судить полицейского, который под действием наркотиков совершил смертельное ДТП.