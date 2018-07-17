В Германии вынесли приговор украинцу, который сбил полицейского

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2466
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 87241
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 729
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1746
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1530
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 864
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3843
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8793
Фото
Все фото
3
4
3
3
4
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя
Правоохранители рассказали первые подробности убийства предпринимателя
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
44-летний киевлянин убил отца
44-летний киевлянин убил отца
Автомобиль среди города провалился под асфальт
Автомобиль среди города провалился под асфальт
Видео
Все видео
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца
"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца
Появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА
Появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА
На запорожском курорте пронесся мощный смерч
На запорожском курорте пронесся мощный смерч
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1413
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3348
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24940
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1350
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1152
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 23:25

В Германии вынесли приговор украинцу, который сбил полицейского

  Комментировать
В Германии вынесли приговор украинцу, который сбил полицейского
Украинца в Германии приговорили почти к 3 годам. Фото: REUTERS

Украинский дальнобойщик Валерий Ю. получил 2 лет и 10 месяцев тюрьмы за смертельное ДТП в Германии. Такой приговор вынес суд в немецком городе Менхенгладбах.

Украинца признали виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья признал, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном, сообщает Deutsche Welle.

В декабре 2017 гола немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, петляющем по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию.

Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель порезал ножом женщину-полицейского

Ранее адвокат подсудимого сообщал, что в дороге его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но таблетки боль не уняли. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя.

В Черкассах будут судить полицейского, который под действием наркотиков совершил смертельное ДТП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Германии вынесли приговор украинцу, который сбил полицейского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 214325
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 157231
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 105085
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 87241
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 80606
Больше всего комментируют
87
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
4
Путин заставляет Трампа ждать
4
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 236
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua