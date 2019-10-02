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среда, 02 октября 2019 16:54

В Финляндии убили украинку

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В Финляндии убили украинку
Убита в Финляндии во время резни девушка оказалась украинкой. Фото: ТСН

Убитая девушка во время нападения в колледже, произошедшего в финском городке Куопио, оказалась украинкой.

"Девушка училась в этом колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии", - сообщает второй секретарь посольства Дмитрий Гусев - пишет ТСН.

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В помещении колледжа в финском городе Куопио вооруженный мужчина устроил нападение на студентов. В результате как минимум один человек погиб, еще 9 получили ранения. Свидетели говорят-нападавший был вооружен мечом. Чтобы обезвредить злоумышленника, полиции пришлось применить огнестрельное оружие, его доставили в реанимацию.

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