В электричке нашли мертвого мужчину

Мужчина ехал в столицу Фото: vsim.ua

В Черниговской области в электричке "Нежин-Киев" 4 января нашли мертвого мужчину.

Мужчина ехал в столицу, пишет Mynizhyn.com. Он оказался жителем Нежина.

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О смерти мужчины полицейским сообщили медики скорой. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. Причину смерти установит экспертиза. Следствие продолжается.

В Дунае обнаружили мертвое тело. Умершим оказался капитан одного из буксиров ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".