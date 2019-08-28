В Дрогобыче объявили трехдневный траур

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
2 Просмотров: 1125
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 729
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1098
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1314
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 702
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14725
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1908
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2205
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14310
Фото
Все фото
5
8
3
3
4
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Голову мужчины нашли посреди улицы
Голову мужчины нашли посреди улицы
Взрыв в дрогобычской многоэтажке разрушил 7 квартир: что известно на данный момент
Взрыв в дрогобычской многоэтажке разрушил 7 квартир: что известно на данный момент
Видео
Все видео
Сотрудник водоканала утонул в фекалиях
Сотрудник водоканала утонул в фекалиях
Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной
Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной
Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах
Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах
От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии
От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии
Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства
Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6228
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2475
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2646
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7002
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 801
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 20:22

В Дрогобыче объявили трехдневный траур

  Комментировать
В Дрогобыче объявили трехдневный траур
В Дрогобыче произошел обвал дома. Фото: ГСЧС

После обвала жилого дома в Дрогобыче мэр Тарас Кучма объявил двухдневный траур.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь на 28 августа, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - говорится в сообщении пресс-службы Дрогобычского городского совета.

Во время обвала погибли два человека.

В знак скорби по погибшим в дни траура на зданиях и сооружениях местного самоуправления, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены флаги Украины с траурной лентой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче

"В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки", - отметили в горсовете.

Из-под завалов разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области позвонил ребенок. Об этом звонке спасателям сообщил человек в шоковом состоянии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Дрогобыче объявили трехдневный траур». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

В полиции объявили охоту на украинцев

Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли

"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

Стуса посадили в карцер за чтение книги

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 3 Просмотров: 48449
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 29331
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
10
 1 Просмотров: 18162
Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет
Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет 1 Просмотров: 15606
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 15544
Происшествия
Под завалами в Дрогобыче ищут тело женщины
Под завалами в Дрогобыче ищут тело женщины Просмотров: 504
Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты
Киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты 1 Просмотров: 279
Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче
Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче 2 Просмотров: 756
Отец 7 лет насиловал дочь, а потом облил кислотой
Отец 7 лет насиловал дочь, а потом облил кислотой Просмотров: 2502
Смертельное ДТП в Николаевской области: крестный перевернул машину с детьми
Смертельное ДТП в Николаевской области: крестный перевернул машину с детьми Просмотров: 711
Больше всего комментируют
6
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
5
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
3
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
3
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
Голосов: 2179
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua