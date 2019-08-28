В Дрогобыче объявили трехдневный траур

В Дрогобыче произошел обвал дома. Фото: ГСЧС

После обвала жилого дома в Дрогобыче мэр Тарас Кучма объявил двухдневный траур.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь на 28 августа, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - говорится в сообщении пресс-службы Дрогобычского городского совета.

Во время обвала погибли два человека.

В знак скорби по погибшим в дни траура на зданиях и сооружениях местного самоуправления, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены флаги Украины с траурной лентой.

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"В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки", - отметили в горсовете.

Из-под завалов разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области позвонил ребенок. Об этом звонке спасателям сообщил человек в шоковом состоянии.