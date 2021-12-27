В Донецкой области сократили подачу воды

Торецк остался без воды. Фото: slovoidilo.ua

В Торецке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в "серой" зоне. В городе сократили подачу воды.

Об этом сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации.

Городская комиссия по ТЭБ и ЧС из-за происшествия объявила в городе чрезвычайную ситуацию.

"Объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного", - говорится в сообщении.

26 декабря состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк.

"Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в "серой" зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время", - говорится в сообщении.

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Из-за недостаточного объема поставки воды, воду будут прокачивать в определенное время, в частности:

27 декабря с 19:00 до 28 декабря 8:00 - Забалочная часть города;

28 декабря с 18:00 - центральная часть города, поселок Северное, город Железное.

"В связи со сложившейся ситуацией, просим население не делать разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток", - говорится в сообщении.

29 октября в Киеве произошел мощный прорыв теплотрассы. На этом участке недавно обновили дорожное покрытие. Прорыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм.