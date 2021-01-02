В Донецкой области мужчина зарубил знакомого

В Мариуполе мужчина накануне Нового года убил топором знакомого, у которого арендовал жилье.

В пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области сообщили, что ранее судимый 37-летний уроженец Никольского района совершил на территории дачного кооператива города Мариуполь тяжкое преступление.

Установлено, что 29 декабря во время употребления алкогольных напитков, фигурант нанес несколько ударов топором 57-летнему владельцу домовладения и оставил его умирать в доме.

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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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