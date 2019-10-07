В Донецкой области иностранец убил 14-летнюю

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В Донецкой области в Константиновке мужчина из Молдовы убил 14-летнюю украинку Ирину Лысенко.

13 сентября Ирина сбежала из дома. Через несколько часов познакомилась с 39-летним мужчиной на остановке, сообщает пресс служба прокуратуры области.

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Он предложил ей вступить в половую связь. Испугавшись, что она может обратиться в полицию, достал нож и дважды ударил Ирину в шею.

Подросток скончался на месте. Убийца затащил тело в камыши у пруда и исчез.

Мать Ирины обратилась в полицию через несколько дней - 15 сентября. Тело нашли в скором времени. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, имеет судимость за разбойное нападение.

В полиции сообщили подробности нападения на 24-летнюю женщину в Киеве. В 2009 году подозреваемого уже его судили за изнасилование и убийство 12-летнего ребенка.