В доме обнаружили тела двоих детей и их отца

В Покровске Донецкой области в собственном доме сгорели двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и их 34-летний отец. 41-летняя мать – в больнице. У нее ожоги лица, рук, дыхательных путей.
Трагедия произошла ночью 8 февраля по ул. Руднева, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двоих детей и их отца. Мать находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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Семья на учете в полиции и социальных службах Покровска не состояла.
Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Следователи открыли уголовное производство. Окончательную ночную возгорание устанавливают эксперты.
В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар.
Погибли четыре человека, двое из них – дети четырех и двух лет.
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