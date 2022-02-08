В доме обнаружили тела двоих детей и их отца

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В Покровске Донецкой области в собственном доме сгорели двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и их 34-летний отец. 41-летняя мать – в больнице. У нее ожоги лица, рук, дыхательных путей.

Трагедия произошла ночью 8 февраля по ул. Руднева, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двоих детей и их отца. Мать находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Семья на учете в полиции и социальных службах Покровска не состояла.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Следователи открыли уголовное производство. Окончательную ночную возгорание устанавливают эксперты.

В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар. Погибли четыре человека, двое из них – дети четырех и двух лет.