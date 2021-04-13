В доме нашли окровавленные тела мужчины и женщины

Окровавленные тела 43-летней женщины и 57-летнего мужчины нашла соседка Фото: dumskaya.net

В Подольске Одесской области в частном жилом доме убили мужчину и женщину.

Трагедия произошла на улице Комсомольской. Окровавленные тела 43-летней женщины и 57-летнего мужчины нашла соседка, пишет "Думская". Их зарезали.

Известно, что убийцу полицейские поймали. Им оказался 45-летний житель Подольска. Он был бывшим сожителем 43-летней женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В общежитии зарезали 19-летнего студента и ранили его 17-летнюю девушку

Накануне трагедии он выпивал в их компании. Вероятно, между ними возник конфликт.

В Вознесенске Николаевской области неизвестный вонзил в сердце нож 16-летнему парню. Он скончался на месте. Трагедия произошла возле одного из магазинов в городе вечером 4 апреля.