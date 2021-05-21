В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин

В Сальвадоре во время обыска дома бывшего полицейского обнаружили несколько ям с телами убитых людей.

Большинство жертв - женщины, пишет ТСН.

Фото: reuters.com

На жуткую находку полиция наткнулась в рамках расследования дела об убийстве дочери и матери, в котором подозревали экс-полицейского.

Услышав о страшной находке, в полицию начали приходить родственники женщин и девушек, которых считают пропавшими без вести. Прокуроры предполагают, что в доме бывшего полицейского могут обнаружить еще и тела девочек двух, семи и девяти лет.

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Следователи подозревают, что женских тел около 40, и похоронить столько жертв самостоятельно подозреваемый не мог. Поэтому выдали ордер на арест девяти человек, которые могли быть его сообщниками.

На эксгумацию тел понадобится около месяца.

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